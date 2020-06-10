«То, что происходит сейчас в Европе и США с погромами, убийствами и пафосными похоронами, меня совсем не удивляет. Напишу, видимо, неожиданную для многих вещь: наш Майдан был отчасти из той же оперы. И в США и в Украине инициацией дальнейших событий послужила монополия полиции на насилие. И там и там на протест этой монополии вышли люди. Это вполне управляемый сверху механизм», — написала она.
По ее словам, хорошо оплачиваемые радикалы-провокаторы бьют стекла, выламывают двери, призывают к беспорядкам. А финалом депутат назвала «похороны с массовым покаянием и обещаниями покарать виновных, которое никогда не исполнится. Виновные (организаторы) назовут себя героями и спрячутся за спины настоящих героев, отдавших жизнь за справедливое государство».