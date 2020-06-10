Беспорядки в США можно сравнить с Майданом на Украине в 2014 году, поскольку они управлялись «сверху». Такое мнение 10 июня выразила депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая в Facebook

По ее словам, хорошо оплачиваемые радикалы-провокаторы бьют стекла, выламывают двери, призывают к беспорядкам. А финалом депутат назвала «похороны с массовым покаянием и обещаниями покарать виновных, которое никогда не исполнится. Виновные (организаторы) назовут себя героями и спрячутся за спины настоящих героев, отдавших жизнь за справедливое государство».