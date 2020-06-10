Порошенко покинул здание ГБР после попытки вручить ему подозрение
Порошенко покинул здание ГБР после попытки вручить ему подозрение
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Порошенко отметил, что ему пытался вручить подозрение человек, который даже не представился. По его словам, в Конституции Украины четко написано, что президент обязан назначать руководство вооруженных формирований, к которым относится и Служба внешней разведки. 

«На сегодняшний день они сами себя загнали. И попытку предъявить подозрение президенту и действующему народному депутату Порошенко должен делать исключительно генеральный прокурор…  Это называется двойные стандарты и преследование оппозиции, упрек в адрес лидера оппозиции», — заявил он.    