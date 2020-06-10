Экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко после вручения ему подозрения, которое он отказался принимать, заявил, что чувствует себя жертвой политического преследования. Его комментарий 10 июня транслировала партия в Facebook

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