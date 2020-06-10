Порошенко отметил, что ему пытался вручить подозрение человек, который даже не представился. По его словам, в Конституции Украины четко написано, что президент обязан назначать руководство вооруженных формирований, к которым относится и Служба внешней разведки.
«На сегодняшний день они сами себя загнали. И попытку предъявить подозрение президенту и действующему народному депутату Порошенко должен делать исключительно генеральный прокурор… Это называется двойные стандарты и преследование оппозиции, упрек в адрес лидера оппозиции», — заявил он.