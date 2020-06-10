Жители Ирпеня Киевской области вышли на протесты к зданию правительства, где выступают против очередного передела административного устройства региона. Об этом 10 июня сообщает Telegram-канал PavlovskyNews

Люди требуют вернуть своему городу статус административного центра района, который будет создан в результате административно-территориальной реформы.

«Недавно в Сети появились карты нового расположения районов общин в Киевской области, из-за чего между городами возник настоящий конфликт. Речь идет о двух городах, а именно Буче и Ирпене. Так, районным центром одного из районов Киевской области должен стать город Буча, а не Ирпень», — говорится в сообщении.

Под зданием правительства находится сразу несколько десятков человек, которые с мегафоном пытаются добиться внимание от правительства. Жители Ирпеня прибыли к Кабмину с плакатами и намеренны стоять до тех пор, пока не докажут свою правоту.