Офис генпрокурора Украины будет просить суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом 10 июня сообщается на сайте ведомства

Адвокат Порошенко объяснил, почему его клиент отказался принимать подозрение © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«По данным следствия, будучи президентом Украины, Петр Порошенко в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.