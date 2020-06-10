Отмечается, что по поручению генерального прокурора прокуроры в помещении Государственного бюро расследований сообщили о подозрении депутату Порошенко.
«По данным следствия, будучи президентом Украины, Петр Порошенко в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.