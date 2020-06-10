Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее сообщило спрогнозировало крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ в 2020 году — на 150 млрд кубометров (4%).

«Для российских поставщиков трубопроводного газа и СПГ это означает снижение экспорта. В настоящее время доля поставок сырья из РФ в Европу и Азию сокращается, так как другие поставщики, США и Катар, в первую очередь, предлагают более низкие цены», — заявил Деев в комментарии РИА Новости 01 июня.

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© РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк
СПГ на европейских биржах предлагают по ценам ниже себестоимости даже трубопроводного природного газа.

Причиной этого стало падение спроса на газ на фоне значительных накопленных запасов «голубого топлива» из-за теплой зимы и опасений остановки экспорта через Украину.

По прогнозам МЭА, спрос начнет восстанавливаться уже с 2021 года, однако расти он в ближайшие пять лет будет медленнее, чем прогнозировалось ранее.

«При дальнейшем восстановлении спроса в среднем на 1,5% в период с 2021 по 2025 год РФ имеет все шансы восстановить позиции за счет роста потребления в Китае и других странах АТР. На Россию придется 70% роста показателя по региону по мере наращивания поставок по трубопроводу в Китай, а также СПГ», — полагает Деев.

По его мнению «Газпрому» и «Новатэку» для удержания доли рынка нужно с минимальными потерями пережить период низких цен на фоне перепроизводства газа и падения мирового спроса.