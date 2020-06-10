Рекордное падение спроса на газ в мире в 2020 году ударит по экспорту из РФ, ситуацию усугубляют США и Катар, продающие сжиженный природный газ (СПГ) по демпинговым ценам ниже себестоимости, однако после восстановления спроса Россия может восстановить позиции, считает руководитель аналитического департамента брокерской компании Amarkets Артем Деев

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее сообщило спрогнозировало крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ в 2020 году — на 150 млрд кубометров (4%).

«Для российских поставщиков трубопроводного газа и СПГ это означает снижение экспорта. В настоящее время доля поставок сырья из РФ в Европу и Азию сокращается, так как другие поставщики, США и Катар, в первую очередь, предлагают более низкие цены», — заявил Деев в комментарии РИА Новости 01 июня.

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Причиной этого стало падение спроса на газ на фоне значительных накопленных запасов «голубого топлива» из-за теплой зимы и опасений остановки экспорта через Украину.

По прогнозам МЭА, спрос начнет восстанавливаться уже с 2021 года, однако расти он в ближайшие пять лет будет медленнее, чем прогнозировалось ранее.

«При дальнейшем восстановлении спроса в среднем на 1,5% в период с 2021 по 2025 год РФ имеет все шансы восстановить позиции за счет роста потребления в Китае и других странах АТР. На Россию придется 70% роста показателя по региону по мере наращивания поставок по трубопроводу в Китай, а также СПГ», — полагает Деев.

По его мнению «Газпрому» и «Новатэку» для удержания доли рынка нужно с минимальными потерями пережить период низких цен на фоне перепроизводства газа и падения мирового спроса.