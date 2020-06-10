Глава дипломатической миссии КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил тесное сотрудничество двух стран на мировой арене

На онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» дипломат подчеркнул, что между двумя странами самые хорошие и доверительные отношения.

«Вы посмотрите, в мире так неспокойно. Некоторые люди хотят дальше доминировать в этом мире, но мы с Россией, мы продвигаем вперед многополярный мир. Мы хотим создать многополярный мир, мы хотим создать мир с глобализацией, с многосторонностью, и, конечно, в этом многополярном мире и Россия, и Китай будут играть роль важного полюса», — заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. «Роль мудрой обезьяны». Политолог Серенко о позиции России в противостоянии США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

Глава дипмиссии отметил хорошая тенденция развития в политическом аспекте: стороны поддерживают друг друга по всем политическим вопросам. Он поблагодарил Москву за поддержку в частности по вопросам Тайваня, Тибета, Синьцзяна. Немаловажен и тот факт, что экономические связи КНР и РФ не прерывалась даже в условиях эпидемии COVID-19, на границе между странами работают все контрольно-пропускные пункты. Несмотря на сокращение товарооборота за первые 5 месяцев 2020 года (на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $40,89 млрд), потенциал экономического сотрудничества остаётся высоким. В 2019 году товарооборот между Россией и Китаем вырос достиг рекордных $110,75 млрд, а к 2024 году лидеры двух стран поставили задачу преодолеть планку в $200 млрд.

«Это Богом дано нам быть соседями. Мы будем работать вместе с российскими друзьями, будем, конечно, бороться со всякими проявлениями хулиганства или мафиозной деятельности в международных делах и защищать наши общие интересы», — добавил посол.