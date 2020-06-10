«Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того как должен был начаться допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора и попытался осуществить сообщение. Поскольку это не было по закону, не было согласно процедуре, мы отказались от общения с этим человеком и сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР», — заявил он.
По словам адвоката, допрос Порошенко в ГБР, который был назначен на 11.00, должен был касаться дела о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников. Его вызвали в качестве свидетеля. При этом подозрение пытались вручить по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.