Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что экс-президент вполне законно отказался принять подозрение, поскольку, по его словам, его должна была вручить лично генпрокурор Ирина Венедиктова. Трансляцию 10 июня вела партия «Европейская солидарность» в Facebook

Порошенко покинул здание ГБР после попытки вручить ему подозрение © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам адвоката, допрос Порошенко в ГБР, который был назначен на 11.00, должен был касаться дела о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников. Его вызвали в качестве свидетеля. При этом подозрение пытались вручить по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.