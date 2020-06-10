Государственное бюро расследований (ГБР) вручило экс-президенту Украину и лидеру партии «Европейская солидарность» подозрение. Об этом 10 июня говорится в сообщении ГБР, опубликованном в Facebook ведомства

«Я не слабый человек»: Венедиктова рассказала о дальнейшей судьбе дел Порошенко © Facebook, Ирина Венедиктова

СМИ отметили, что Порошенко вызвали по делу о картинах его личной коллекции, которая, по версии следствия, незаконно пересекла границы Украины. По данным «Страны», оказалось, что Порошенко вызвали по делу о незаконном назначении главой Службы внешней разведки Сергея Семочко.

ГБР заявила, что вручила подозрение Порошенко, но его адвокаты говорят, что экс-президент отказался его брать, ссылаясь на то, что ему не могут вручать подозрение из-за того, что он действующий депутат.

После этого экс-президент отказался проходить допрос и покинул здание ГБР.