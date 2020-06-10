Человеческие останки найдены в американском штате Айдахо у дома Чада Дейбелла, в то время как полиция расследует пропажу двух детей его новой жены, пишет РИА Новости 10 июня со ссылкой на Associated Press

Детей Лори — семилетнего Джошуа Валлоу и 17-летнюю Тайли Райан — не видели с сентября 2019 года, указывает агентство.

«В ходе расследования детективы и следователи обнаружили, предположительно, человеческие останки, которые пока не идентифицированы», — заявил помощник начальника полиции города Рексберг Гари Хаган.

По его словам, Чад и его жена Лори Дейбел ранее солгали следователям о местонахождении детей и покинули Айдахо. Позже пару обнаружили на Гавайях.

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Что интересно, что первый муж Лори хотел с ней развестись после того, как она решила, что «стала богоподобной фигурой и ответственна за возвещение библейского конца света».

Однако брат Лори застрелил его «в целях самообороны», а спустя несколько месяцев и сам скончался.

Новый супруг Лори Чад Дейбелл управлял небольшим издательством и публиковал в том числе свои книги, которые были посвящены апокалиптическим сценариям.

Его предыдущая жена умерла во сне в октябре прошлого года, за две недели до его свадьбы с Лори.

Результаты эксгумации тела скончавшейся не опубликованы, хотя с ее момента прошло более полугода.