Детей Лори — семилетнего Джошуа Валлоу и 17-летнюю Тайли Райан — не видели с сентября 2019 года, указывает агентство.
«В ходе расследования детективы и следователи обнаружили, предположительно, человеческие останки, которые пока не идентифицированы», — заявил помощник начальника полиции города Рексберг Гари Хаган.
По его словам, Чад и его жена Лори Дейбел ранее солгали следователям о местонахождении детей и покинули Айдахо. Позже пару обнаружили на Гавайях.
После обнаружения останков Дейбелл был задержан по подозрению в сокрытии или уничтожении улик.
Что интересно, что первый муж Лори хотел с ней развестись после того, как она решила, что «стала богоподобной фигурой и ответственна за возвещение библейского конца света».
Однако брат Лори застрелил его «в целях самообороны», а спустя несколько месяцев и сам скончался.
Новый супруг Лори Чад Дейбелл управлял небольшим издательством и публиковал в том числе свои книги, которые были посвящены апокалиптическим сценариям.
Его предыдущая жена умерла во сне в октябре прошлого года, за две недели до его свадьбы с Лори.
Результаты эксгумации тела скончавшейся не опубликованы, хотя с ее момента прошло более полугода.