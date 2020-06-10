Международный валютный фонд (МВФ) уже направил Украине первый транш кредита на сумму 2,1 млрд долларов, все средства из которых должны поступить в госбюджет. Об этом 10 июня сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook

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