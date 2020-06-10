Отмечается, что еще в апреле текущего года МВФ предрекал украинской экономики падение на 7,7%.
Фонд прогнозирует сокращение реальной зарплаты в 2020 году (с учетом инфляции). Номинальная зарплата вырастет на 3,6% в текущем году, на 11,4% в 2021 году и на 9,3% еще через год.
МВФ ожидает, что уровень безработицы на Украине вырастет в 2020 году до 12,6%, сократится до 12% в 2021 году и до 11,5% в 2022 году. В 2019 году безработицы была на уровне 8,5%.
Согласно прогнозу, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).