Очередной этап смягчения карантина, во время которого разрешается проводить культурные мероприятия и работать гостиницам начался на Украине с 10 июня. Об этом на брифинге, который транслировали украинские телеканалы, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко

«Сегодня 10 июня и сегодня очередной этап смягчения карантина. В частности, разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешается открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха», — заявил он.

По словам Ляшко, относительно работы детских лагерей и санаториев будет отдельное заседание правительства и селекторное совещание.

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По словам Ляшко, не все области могут перейти к очередному этапу смягчения карантина, в частности, Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.