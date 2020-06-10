«Сегодня 10 июня и сегодня очередной этап смягчения карантина. В частности, разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешается открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха», — заявил он.
По словам Ляшко, относительно работы детских лагерей и санаториев будет отдельное заседание правительства и селекторное совещание.
Он подчеркнул, что культурные мероприятия могут проходить при нескольких условиях: температурный скриниг на входе для всех, обработка рук на входе антисептиком, запрет фанзон и других скоплений людей, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию, а контроль билетов на входе должен по возможности проходить через сканирование штрих-кодов. При этом в помещении и на открытом воздухе должен находиться один человек на 5 м общего помещения или огражденной территории. Посетители должны быть в защитных масках.
По словам Ляшко, не все области могут перейти к очередному этапу смягчения карантина, в частности, Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.