Картина «Унесенные ветром», в которой рабы были изображены счастливыми, критиковалась за романтизацию рабства и показанной в фильме эпохи американской истории, однако остается шедевром мирового кинематографа.
Фильм могут вернуть на платформу, но только с примечаниями по поводу содержащихся в нем «противоречивых тем», пишет издание.
Сюжет кинофильма построен на трактовке событий войны между рабовладельческим Югом США и Севером с точки зрения южан.
Это первая полнометражная цветная картина, она получила восемь премий «Оскар».