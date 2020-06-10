Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal

Картина «Унесенные ветром», в которой рабы были изображены счастливыми, критиковалась за романтизацию рабства и показанной в фильме эпохи американской истории, однако остается шедевром мирового кинематографа.

Серп, молот и освобожденные негры. Почему не получился Большой государственный герб Украины © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Сюжет кинофильма построен на трактовке событий войны между рабовладельческим Югом США и Севером с точки зрения южан.

Это первая полнометражная цветная картина, она получила восемь премий «Оскар».