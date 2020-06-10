На КПП в Донбассе за несколько часов до возобновления их работы собрались очереди. Об этом в среду, 10 июня, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Киев ввел обязательный медосмотр на КПП в Донбассе из-за коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

«Сегодня в 11:00 (совпадает с мск), согласно приказу командующего Операции объединенных сил, возобновляется пропуск через линию разграничения на КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская"… Желающие пересечь линию разграничения на временно оккупированную территорию начали собираться у КПВВ около 6:00. По состоянию на 8:30 у "Станицы Луганской" собрались 45 человек, а у "Марьинки" — 55 транспортных средств (и около 90 человек)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов. Чтобы избежать скопления людей в «серой зоне», пропуск будет осуществляться постепенно.