Отмечается, что бывшие милиционеры незаконно препятствовали организации и проведению собраний, митингов в центральной части Киева, а также предоставили следователю заведомо ложные показания с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340 и ч. 2 ст. 384 УК Украины).
«Речь идет о фальсификации 22 января 2014 года информации об участии задержанного активиста в массовых беспорядках по ул. Грушевского в Киеве, которые сопровождались уничтожением имущества», — говорится в сообщении.
В результате незаконных действий бывших правоохранителей участник акции протеста получил подозрение и был арестован за особо тяжкое преступление, которого он не совершал.