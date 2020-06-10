Госбюро расследований (ГБР) вместе с Офисом генерального прокурора заподозрили двух бывших бойцов спецподразделения «Беркут» ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в фальсификации показаний в отношении участников Евромайдана. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ГБР

Посвященный «Беркуту» музей открыли в Черкасской области © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Речь идет о фальсификации 22 января 2014 года информации об участии задержанного активиста в массовых беспорядках по ул. Грушевского в Киеве, которые сопровождались уничтожением имущества», — говорится в сообщении.

В результате незаконных действий бывших правоохранителей участник акции протеста получил подозрение и был арестован за особо тяжкое преступление, которого он не совершал.