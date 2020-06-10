Украинская «дочка» французской компании «Данон» заявила, что не может влиять на рекламную кампанию российского подразделения, в которой снялся актер Михаил Пореченков. Об этом 10 июня говорится в заявлении компании в Facebook

Пореченков вынудил украинцев отказаться от йогуртов © Новороссия TV | Новороссия TV | Перейти в фотобанк

Отмечается, что «Данон-Украина» является частью всемирно известной международной группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными особенностями потребительского спроса.

«Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда «Актимель» в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве», — отметили в украинском бюро.