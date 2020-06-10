Пореченков фигурирует в черном списке Службы безопасности Украины среди деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны. Поводом к этому стало посещение актером ДНР, в ходе которого он побывал на позициях ополчения в Донецком аэропорту и произвел несколько выстрелов из пулемета. За это Киев открыл на него уголовное дело и объявил в розыск.
Отмечается, что «Данон-Украина» является частью всемирно известной международной группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными особенностями потребительского спроса.
«Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда «Актимель» в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве», — отметили в украинском бюро.