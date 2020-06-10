«По оценкам EIA, из общего объема сокращений в 4,5 млн б/с с апреля по май со стороны стран, не входящих в ОПЕК, 1 млн б/с приходился на США», — цитирует агентство сообщение американского ведомства.
EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США вплоть до марта 2021 года, когда она составит в среднем 10,6 млн б/с.
В 2019 году объемы добычи нефти в США достигали отметки 12,9 млн б/с в ноябре.
Страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи на 9,7 млн б/с в мае-июне, позже эти условия продлили на июль.
По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, в мае суммарно ушло с рынка около 14-15 млн б/с.