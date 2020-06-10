Сокращение добычи нефти в США в апреле-мае составило 1 млн баррелей в сутки (б/с) из общего сокращения по странам вне ОПЕК+ в 4,5 млн б/с, сообщает «Прайм» 10 июня со ссылкой на ежемесячный краткосрочный прогноз управления энергетической информации Минэнерго США (EIA)

«По оценкам EIA, из общего объема сокращений в 4,5 млн б/с с апреля по май со стороны стран, не входящих в ОПЕК, 1 млн б/с приходился на США», — цитирует агентство сообщение американского ведомства.

Интриги с СП-2 в Германии, с СПГ в Европе, а США с Лукашенко и с нефтью в Каракасе. Обзор энергорынка за 16-22 мая © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

В 2019 году объемы добычи нефти в США достигали отметки 12,9 млн б/с в ноябре.

Страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи на 9,7 млн б/с в мае-июне, позже эти условия продлили на июль.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, в мае суммарно ушло с рынка около 14-15 млн б/с.