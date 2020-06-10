Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей по Украине, сообщает РИА Новости 9 июня со ссылкой на пресс-службу Кремля

«Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году. Отмечена важность активизации переговорного процесса в контактной группе и в "нормандском формате"», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Минск по-киевски: переговоры с самим собой © president.gov.ua

Путин в очередной раз подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению Минского комплекса мер, рассказали в пресс-службе.