«Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году. Отмечена важность активизации переговорного процесса в контактной группе и в "нормандском формате"», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Стороны продолжили обмениваться мнениями о состоянии дел в процессе урегулирования гражданского конфликта на Украине.
Путин в очередной раз подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению Минского комплекса мер, рассказали в пресс-службе.