Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила о том, что собрала более 100 тыс. подписей для своего выдвижения кандидатом на пост президента Белоруссии. Об этом в среду, 10 июня, она сообщила на своей странице в Facebook

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