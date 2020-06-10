«Единственный оппозиционный претендент на должность президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку», — написала Канопацкая.
Она также поблагодарила членов своей внутренней инициативной группы и штаба, а также руководителей оппозиционных партий и движений, которые поддержали ее кандидатуру.
Для выдвижения на президентские выборы в Белоруссии кандидату необходимо собрать более 100 тыс. подписей граждан. Ранее действующий президент республики Александр Лукашенко заявил о том, что собрал миллион подписей, кандидат Виктор Бабарико — 230 тыс. подписей, Валерий Цепкало — 119 тыс. подписей.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.