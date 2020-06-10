Так, планируется, что пакет мер будет включать как законодательные инициативы, так и прямые директивы от президента.
Одним из предложений станет создание базы данных полицейских, которая будет содержать информацию о совершенных ими правонарушениях, а также об изменениях в их деятельности.
При этом, как отмечает издание, единой позиции, стоит ли запретить полицейским удушающие приемы, у властей пока нет.
Массовые акции протеста против полицейского насилия начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией 25 мая. Во время задержания один из полицейских применил в отношении Флойда удушающий прием, проигнорировав слова мужчины о том, что он не может дышать. Позднее Флойд умер в больнице.