Президент США Дональд Трамп планирует представить несколько инициатив, направленных на реформирование полиции. Об этом накануне сообщил телеканал NBC со ссылкой на собственные источники в администрации Трампа

Так, планируется, что пакет мер будет включать как законодательные инициативы, так и прямые директивы от президента.

Протесты в США: страна балансирует на грани хаоса и насилия © REUTERS, Lindsey Wasson

При этом, как отмечает издание, единой позиции, стоит ли запретить полицейским удушающие приемы, у властей пока нет.

Массовые акции протеста против полицейского насилия начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией 25 мая. Во время задержания один из полицейских применил в отношении Флойда удушающий прием, проигнорировав слова мужчины о том, что он не может дышать. Позднее Флойд умер в больнице.