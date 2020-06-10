В 14 штатах США резко возросло количество случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 10 июня, сообщило издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты

В США - кризис. Расовые протесты и грабежи + 100 тысяч мёртвых от COVID-19 + 40 миллионов безработных © AP, Wong Maye-E возросли показатели распространения COVID-19 на Аляске, в Аризоне, Арканзасе, Техасе, Калифорнии, Северной Каролине, Южной Каролине, Флориде, Кентукки, Нью-Мексико, Миссисипи, Орегоне, Теннесси и Юте, а также в Пуэрто-Рико (находится под управлением США).

В издании отмечают, что это происходит на фоне тенденции к увеличению числа заражений в сельских районах, в то время как первая волна прошла по густонаселенным городам, таким как Нью-Йорк и Чикаго.

Согласно последним данным, в США зафиксировано 1,9 млн случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 411,2 тыс. человек, 524,8 тыс. выздоровели.