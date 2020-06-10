Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал введение в Трехстороннюю контактную группу проукраинских журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского. Об этом он накануне написал на своей странице в Facebook

«Мы все дальше от мира… Опять непонятные телодвижения, и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит. А ТКГ — это просто красивые три буквы», — написал Сивохо.

Украина готовится к наступлению на Донбасс. Сведения миссии ОБСЕ © Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые давно вернулись из ДНР и ЛНР на Украину, будут участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе как их представители.

Казанский является уроженцем Донецка. Гармаш — уроженец Енакиево. Оба уехали из Донбасса в 2014 году на Украину и стали активными противниками ДНР и ЛНР. Казанский стал известен за критику "Партии регионов", Гармаш является главным редактором журнала «ОстроВ».