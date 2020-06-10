Стране будут предоставлены $5 млрд на 18 месяцев. Первый транш составит $2,1 млрд и будет перечислен в июне. Уточняется, что выделенные МВФ средства помогут восполнить дефицит бюджета и платежного баланса Украины, а также провести внутренние реформы.
«Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами, вызванными пандемией COVID-19, путем обеспечения платежного баланса и поддержки бюджета, при этом сохраняя все достижения и продвигая небольшое число ключевых реформ. Это поможет гарантировать, что Украина будет готова возобновить рост после окончания кризиса», — говорится в сообщении.
Ожидается, что бюджет страны в этом году может сильно пострадать из-за пандемии и экономического кризиса.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал неприемлемыми условия, которые выдвигает Украине МВФ.