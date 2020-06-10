«Я думаю, что Трамп выиграет. Это мой личный прогноз. Я думаю, что он будет проводить ту же самую политику, но будет проводить ее более агрессивно. Это касается в первую очередь усиления внутреннего рынка Америки, это касается возвращения производств», — констатировал эксперт.
К тому же, добавил Баширов, Трамп будет бороться за рынки сбыта для американской продукции: сельское хозяйство, высокотехнологичные отрасли, нефть и газ, которые позволяют обеспечивать США неплохой баланс между экспортом и импортом.
Для России, добавил политолог, не имеет значения, кто одержит победу на выборах, поскольку Америкой правят не президенты, а определенные элитные группы, которые оказывают влияние на оба политических лагеря.