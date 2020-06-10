В случае своей победы на выборах президент США Дональд Трамп будет проводить ту же самую политику, но только делать это он будет гораздо агрессивнее. Об этом рассказал политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Баширов: Если Трамп не допустит ошибки, он справится с погромами в США © РИА Новости, Владимир Трефилов

К тому же, добавил Баширов, Трамп будет бороться за рынки сбыта для американской продукции: сельское хозяйство, высокотехнологичные отрасли, нефть и газ, которые позволяют обеспечивать США неплохой баланс между экспортом и импортом.

Для России, добавил политолог, не имеет значения, кто одержит победу на выборах, поскольку Америкой правят не президенты, а определенные элитные группы, которые оказывают влияние на оба политических лагеря.