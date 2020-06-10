Пока не будет понимания, что, объединяя экономики по взаимовыгодному, а не эгоистическому принципу, проще развиваться и защищать свои экономики, политические элиты будут продолжать играть в свои традиционные игры, подчеркнул эксперт.
«Это и пресловутая «многовекторность», ориентация одновременно на Россию и на Запад. Это и политика «моста», которая сгубила Януковича, но она живет в различных интерпретациях у многих наших соседей. Это и открытое противостояние для получения преференций от глобальных конкурентов России. В Прибалтике это выражено максимально ярко», — перечислил Асафов.
Пока что эту инерцию будет сложно преодолеть, поскольку пока непонятен ущерб экономики от кризиса: мир находится только на первой его стадии, он будет развиваться и осенью, и в 2021 году, заключил собеседник издания.