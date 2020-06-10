Из-за кризиса и пандемии коронавируса в Казахстане не будут нужны многие сервисные компании, которые сейчас крутятся вокруг нефтяного бизнеса. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Гусев: После пандемии жизнь в республике уже не будет прежней © Олег Гусев

По его мнению, из-за этого будет возникать безработица, а вместе с ней возможна социальная напряженность.

В то же время, отметил Гусев, власти Казахстана анонсировали республиканские проекты по созданию дорог и разного рода строительства, куда будут привлекать людей, оставшихся без работы.

Так что жизнь Казахстана не будет прежней, и какая она будет, станет известно ближе к осени, заключил собеседник издания.