«Если, скажем, объемы добычи нефти сократятся, то еще как-то можно держать самих работников, но довольно приличное количество сервисных компаний, которые крутятся вокруг нефтяного бизнеса, все свернутся. В таком объеме их услуги будут уже больше не нужны», — пояснил эксперт.
По его мнению, из-за этого будет возникать безработица, а вместе с ней возможна социальная напряженность.
В то же время, отметил Гусев, власти Казахстана анонсировали республиканские проекты по созданию дорог и разного рода строительства, куда будут привлекать людей, оставшихся без работы.
Так что жизнь Казахстана не будет прежней, и какая она будет, станет известно ближе к осени, заключил собеседник издания.