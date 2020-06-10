Уход США из Афганистана или Ирака, подчеркнул эксперт, грозит еще более тяжелыми потрясениями, чем были до этого, поскольку выйти из региона зачастую куда сложнее, чем войти, а начать войну всегда легче, чем закончить.
«Может даже оказаться так, что многолетние критики американской политики будут сожалеть, что Америка оттуда ушла. Это понимают даже в Москве», — считает Серенко.
И если ввод американских войск служил инструментом «жесткой силы» Вашингтона, то вывод войск служит инструментом «мягкой силы». Потому что разрушается конструкция, которую американцы создавали годами, и не факт, что под обломками этой конструкции не окажутся страны региона, добавил политолог.