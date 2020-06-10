Вмешательство США в дела того или иного региона часто губительно сказывалось на этих регионах. Но не менее разрушительным может быть форсированный уход Америки из тех регионов, в дела которых она вмешивалась. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Политолог Серенко: Ситуация с протестами в США выгодна и Трампу, и Байдену © предоставлено Андреем Серенко

«Может даже оказаться так, что многолетние критики американской политики будут сожалеть, что Америка оттуда ушла. Это понимают даже в Москве», — считает Серенко.

И если ввод американских войск служил инструментом «жесткой силы» Вашингтона, то вывод войск служит инструментом «мягкой силы». Потому что разрушается конструкция, которую американцы создавали годами, и не факт, что под обломками этой конструкции не окажутся страны региона, добавил политолог.