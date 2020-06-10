Если белорусское государство останется лишь формальным союзником России, подчеркнул эксперт, то и Россия имеет полное право относиться к нему формально.
«В конце концов, Лукашенко постоянно делал акцент на независимости и суверенитете. Нужно быть независимыми во всем. И во всей полноте нести за это ответственность», — считает Безпалько.
По его мнению, без поддержки России Лукашенко все равно долго не сможет существовать со своим режимом, потому что ему надо кормить силовиков, бюджетников, ряд убыточных отраслей и массу госпредприятий и учреждений.
В самом же крайнем случае Россия готова подвергнуть сомнению или вовсе не признать результаты выборов, до минимума свести контакты с руководством Белоруссии, заключил собеседник издания.