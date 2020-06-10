Если президент Белоруссии Александр Лукашенко одержит победу на выборах и будет проводить такую же политику в отношениях с Россией, Москва продолжит политику сворачивания дотаций и преференций белорусского государства. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

«В конце концов, Лукашенко постоянно делал акцент на независимости и суверенитете. Нужно быть независимыми во всем. И во всей полноте нести за это ответственность», — считает Безпалько.

По его мнению, без поддержки России Лукашенко все равно долго не сможет существовать со своим режимом, потому что ему надо кормить силовиков, бюджетников, ряд убыточных отраслей и массу госпредприятий и учреждений.

В самом же крайнем случае Россия готова подвергнуть сомнению или вовсе не признать результаты выборов, до минимума свести контакты с руководством Белоруссии, заключил собеседник издания.