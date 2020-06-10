По его словам, карантинная составляющая была очень важным «драйвером» к началу протестной активности по всему миру. При этом эксперт обратил внимание, что многие лозунги связаны не с политикой, а с экономикой. Так, согласно наблюдениям Абзалова, большинство мероприятий во Франции, США, Великобритании и Австралии проходят «под знаком антикапитализма».
Он подчеркнул, что если бы протесты носили только этническую составляющую, то они не были бы такими массовыми.
«То есть протест носит не столько этнический, сколько социально-экономический характер… Основной драйвер протестов — это экономическая составляющая, такой "иммунный ответ" на коронавирусную инфекцию. То есть граждане протестуют в целом против сложной ситуации… Это такой триггер, спусковой крючок для обсуждения новой экономики и ответ на современную глобализацию», — сказал Абзалов.
В качестве примера он привел протесты в Греции, где на улицы выходят преимущественно представители левых партий, которые традиционно критикуют правительство за сокращение социальных расходов. Также эксперт напомнил инцидент со сносом памятника английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону в Великобритании — там основные требования участников протеста также касались социально-экономической политики.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.