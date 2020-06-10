Массовые протесты сегодня носят преимущественно не этнический, а социально-экономический характер и спровоцированы карантином. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

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Он подчеркнул, что если бы протесты носили только этническую составляющую, то они не были бы такими массовыми.

«То есть протест носит не столько этнический, сколько социально-экономический характер… Основной драйвер протестов — это экономическая составляющая, такой "иммунный ответ" на коронавирусную инфекцию. То есть граждане протестуют в целом против сложной ситуации… Это такой триггер, спусковой крючок для обсуждения новой экономики и ответ на современную глобализацию», — сказал Абзалов.

В качестве примера он привел протесты в Греции, где на улицы выходят преимущественно представители левых партий, которые традиционно критикуют правительство за сокращение социальных расходов. Также эксперт напомнил инцидент со сносом памятника английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону в Великобритании — там основные требования участников протеста также касались социально-экономической политики.

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