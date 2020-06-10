Есть четыре кандидата, которые поборются за пост канцлера ФРГ после ухода Ангелы Меркель. У кого из них больше шансов на победу, немецкий политолог Александр Рар рассказал в интервью изданию Украина.ру 9 июня

Меркель заявила, что «очень твердо» решила не выдвигаться снова на пост канцлера ФРГ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Самый вероятный из них (преемников. — Ред.) Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии. Он хорошо зарекомендовал себя во время коронавируса как жесткий менеджер. Его популярность благодаря этому резко возросла в Германии… В консервативных кругах он рассматривается как самый дееспособный и самый авторитетный», — сказал Рар.

Второе место в списке кандидатов, по его словам, занимает премьер-министр Северного Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Его шансы сравнимы с шансами Зёдера, однако Лашета критикуют за недостаточно жесткие карантинные решения — во время пандемии он больше уделял внимание защите экономики.

Третьим кандидатом Рар назвал Фридриха Мерца, которого в 2005 году Меркель «фактически изгнала» из руководства Христианско-демократического союза Германии (ХДС). По словам политолога, с тех пор он занимался бизнесом, но его по-прежнему уважают консервативные круги партии.

Четвертый кандидат — Норберт Рёттген, который, как отметил эксперт, рассматривается как самый вероятный кандидат в случае коалиции ХДС с партией зеленых, которая имеет в Германии достаточно большой вес.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.