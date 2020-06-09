Ранее Трамп в своем Twitter-аккаунте предположил, что протестующий в Буффало, которого толкнула полиция, мог быть провокатором «Антифа» и инцидент мог быть подстроен.
Куомо охарактеризовал эти высказывания президента как «безрассудные и безответственные».
«Он должен принести извинения за этот "твит". Думаете, что кровь на голове у демонстранта была подделкой?» — заявил он.
Инцидент с 75-летним участником акции протеста Мартином Гуджино произошел 4 июня в Буффало. Согласно распространенной телеканалами видеозаписи, двое полицейских грубо толкнули мужчину, который упал навзничь и получил травму головы. В связи с инцидентом два сотрудника полиции были временно отстранены от работы без сохранения жалования и им были предъявлены обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений Гуджино.
Ранее Трамп заявил о намерении США объявить движение «Антифа» террористической организацией.