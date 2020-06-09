Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа извиниться за его сообщение в Twitter, в котором глава государства предположил, что инцидент с 75-летним участником акции протеста в Буффало (штат Нью-Йорк) мог быть подстроен. Он сделал это в эфире телеканала NY1

Полицейские обстреляли протестующих, выносивших раненых © REUTERS, Lindsey Wasson

Куомо охарактеризовал эти высказывания президента как «безрассудные и безответственные».

«Он должен принести извинения за этот "твит". Думаете, что кровь на голове у демонстранта была подделкой?» — заявил он.

Инцидент с 75-летним участником акции протеста Мартином Гуджино произошел 4 июня в Буффало. Согласно распространенной телеканалами видеозаписи, двое полицейских грубо толкнули мужчину, который упал навзничь и получил травму головы. В связи с инцидентом два сотрудника полиции были временно отстранены от работы без сохранения жалования и им были предъявлены обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений Гуджино.

Ранее Трамп заявил о намерении США объявить движение «Антифа» террористической организацией.