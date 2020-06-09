Участки улиц с названием Black Lives Matter появятся во всех районах Нью-Йорка. Об этом мэр города Билл де Блазио сообщил на брифинге в муниципалитете, трансляцию вел телеканал NY1

«Мы не должны чтить память работорговцев»: мэр Лондона допустил снос памятников в городе © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда.

«Что касается наименования улиц, то это тот сигнал, который должен глубоко прочувствовать и город, и страна в целом, и он состоит в том, что жизни черных важны», — заявил де Блазио.

По его словам, так будет назван участок улицы неподалеку от муниципалитета на Манхэттене, а участки улиц в других районах — Бруклине, Бронксе, Куинсе и Стейтен-Айленде — будут определены после консультаций с представителями общественных организаций.

В связи с беспорядками, последовавшими после убийства Флойда, примерно в 40 городах США, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.