Когда во время визита в Нур-Султан госсекретарь США Майк Помпео затронул эту тему, отметил эксперт, казахстанские СМИ растиражировали его слова, но напрямую эту тематику казахстанские власти не поднимают.
При этом, по его мнению, есть основания полагать, что проходившие в Казахстане антикитайские митинги, видимо, направлялись казахстанскими спецслужбами.
«Был момент, когда из этих лагерей бежали казахи. Несмотря на то что их арестовали, одна женщина все же получила политическое убежище в Швеции, а одному из мужчин позволили остаться в Казахстане и освещать эту проблему», — указал Мамырайымов.
Казахстанская власть не говорит об этом напрямую, потому что боится потерять свою власть и свои активы, но все же нельзя быть совсем циничным и говорить, что у них отсутствует национальное сознание, заключил политолог.