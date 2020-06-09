Одной из причин антикитайских настроений в Казахстане и недовольства из-за расширения китайского присутствия в республике стали трудовые лагеря на территории Китая, в которых содержатся этнические казахи. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть © Platon.asia Майк Помпео затронул эту тему, отметил эксперт, казахстанские СМИ растиражировали его слова, но напрямую эту тематику казахстанские власти не поднимают.

При этом, по его мнению, есть основания полагать, что проходившие в Казахстане антикитайские митинги, видимо, направлялись казахстанскими спецслужбами.

«Был момент, когда из этих лагерей бежали казахи. Несмотря на то что их арестовали, одна женщина все же получила политическое убежище в Швеции, а одному из мужчин позволили остаться в Казахстане и освещать эту проблему», — указал Мамырайымов.

Казахстанская власть не говорит об этом напрямую, потому что боится потерять свою власть и свои активы, но все же нельзя быть совсем циничным и говорить, что у них отсутствует национальное сознание, заключил политолог.