Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом
Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом
© РИА Новости, Нина Зотина
Ранее Минэнерго Белоруссии заявило, что проверит российский газ на соответствие качеству, чтобы обосновать необходимость снизить цену, которую они считают завышенной

«Это, конечно, все смехотворно. Господа, вы наш газ получаете в течение 30 лет. До сих пор этот газ устраивал, а теперь вы подвергаете сомнению его качество, соответствует он этой цене или нет? Он вполне устраивал и сейчас устраивает все те же Польшу и Германию, страны Европы и вашего ближайшего соседа — Украину», — категоричен эксперт.

Если же Минск действительно не устраивает качество и цена российского голубого топлива, подчеркнул политолог, ему нужно выходить на рынок и покупать газ у Норвегии, Катара или США.

Безпалько отметил, что сам президент Александр Лукашенко все время жалуется, что цена на газ достаточно высокая, хотя сам он через ряд фирм-прокладок перепродаёт своим собственным белорусским предприятиям российский газ в два раза дороже.

Поэтому если даже Москва снизит цену на газ, и она достигнет уровня цен, как в Смоленской области, эти заводы не будут платить меньше, просто чья-то маржа увеличится, заключил собеседник издания.

 