Германия и Польша часто принимают решения, связанные с энергетикой, исходя не из качества топлива и его выгоды, а по политическим мотивам. И Белоруссия тоже пошла по этому пути. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

«Это, конечно, все смехотворно. Господа, вы наш газ получаете в течение 30 лет. До сих пор этот газ устраивал, а теперь вы подвергаете сомнению его качество, соответствует он этой цене или нет? Он вполне устраивал и сейчас устраивает все те же Польшу и Германию, страны Европы и вашего ближайшего соседа — Украину», — категоричен эксперт.

Если же Минск действительно не устраивает качество и цена российского голубого топлива, подчеркнул политолог, ему нужно выходить на рынок и покупать газ у Норвегии, Катара или США.

Безпалько отметил, что сам президент Александр Лукашенко все время жалуется, что цена на газ достаточно высокая, хотя сам он через ряд фирм-прокладок перепродаёт своим собственным белорусским предприятиям российский газ в два раза дороже.

Поэтому если даже Москва снизит цену на газ, и она достигнет уровня цен, как в Смоленской области, эти заводы не будут платить меньше, просто чья-то маржа увеличится, заключил собеседник издания.