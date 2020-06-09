Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не верит в серьезность намерений США на предстоящих переговорах в Вене 22 июня и считает вступление в переговоры сугубо «предвыборным прицелом». Он написал об этом на своей странице в Facebook 9 июня

«Эта позиция очень четкая»: Китай не будет участвовать в переговорах с РФ и США по ядерному оружию © AP, Andy Wong, File Маршалл Биллингсли и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков договорились об обсуждении времени и места переговоров по ядерному оружию в июне.

«Другое дело, с чем именно американцы поедут в Вену. Увы, пока это открытый вопрос, поскольку веских оснований верить в серьезность их намерений, увы, недостаточно. Вполне можно предположить, что вступление в переговоры для администрации Белого дома, как и все, что он делает в последнее время — шаг с сугубо внутриполитическим (читай — предвыборным) прицелом», — сказал Косачев.

Американская стороны заявляла ранее, что на переговорах также будет присутствовать представитель КНР. Это заявление, по признанию Рябкова, вызвало удивление российской стороны, так как, по словам официального представителя МИД КНР Хуы Чуньина, Пекин не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.