Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков договорились об обсуждении времени и места переговоров по ядерному оружию в июне.
«Другое дело, с чем именно американцы поедут в Вену. Увы, пока это открытый вопрос, поскольку веских оснований верить в серьезность их намерений, увы, недостаточно. Вполне можно предположить, что вступление в переговоры для администрации Белого дома, как и все, что он делает в последнее время — шаг с сугубо внутриполитическим (читай — предвыборным) прицелом», — сказал Косачев.
Американская стороны заявляла ранее, что на переговорах также будет присутствовать представитель КНР. Это заявление, по признанию Рябкова, вызвало удивление российской стороны, так как, по словам официального представителя МИД КНР Хуы Чуньина, Пекин не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.