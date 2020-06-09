«Китай абсолютно не учитывает наши национальные интересы в этом вопросе, хотя на эту тему было множество переговоров и создавались целые комиссии. Несмотря на позитивную риторику, Китай по-прежнему производит неограниченный забор воды, и экологическая ситуация находится в критическом состоянии», — констатировал эксперт.
Политолог также отметил, что на территории Китая действительно существует проблема трудовых лагерей, в которых содержатся этнические казахи, однако руководство Казахстана напрямую ничего не говорит на эту тему.
Этот фактор как раз является одной из причин антикитайских настроений в Казахстане и недовольства из-за расширения китайского присутствия в республике, добавил Мамырайымов.