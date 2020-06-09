Китай не учитывает интересы Казахстана в вопросе трансграничных рек, забирая слишком много воды из Иртыша, что несет риски для казахстанской экономики и экологии. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть © Platon.asia

Политолог также отметил, что на территории Китая действительно существует проблема трудовых лагерей, в которых содержатся этнические казахи, однако руководство Казахстана напрямую ничего не говорит на эту тему.

Этот фактор как раз является одной из причин антикитайских настроений в Казахстане и недовольства из-за расширения китайского присутствия в республике, добавил Мамырайымов.