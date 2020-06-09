По словам натовской чиновницы, которая ранее была директором по контролю за вооружениями в Совете национальной безопасности США, Россия с начала 2000-х годов модернизировала порядка 80% стратегических ядерных сил, в то время как США только сейчас приступают к реализации программы модернизации.
«В силу этого Россия лучше подготовлена к быстрому развертыванию новых стратегических боеголовок на современных развернутых межконтинентальных баллистических ракетах, ракетах на подводных лодках и бомбардировщиках, когда налагающий ограничения новый Договор об СНВ от 2010 года истечет между 2021 и 2026 годами. Это особенно важно, принимая во внимание слабый прогресс в обсуждении нового договора о режиме контроля за стратегическими вооружениями, прежде чем ДСНВ прекратит действие», — написала Кокс.
По ее словам, Россия наряду с гиперзвуковым оружием разрабатывает новые ядерные системы — такие как ядерные крылатые ракеты с ядерными двигателями и беспилотные ядерные подводные торпеды. В связи с этим чиновница НАТО считает, что альянсу необходимо оценить свои собственные возможности в свете этих новых российских систем. Наибольший разрыв, согласно ее данным, между НАТО и Россией наблюдается в области тактических и нестратегических ядерных вооружений.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что 22 июня в Вене состоятся его переговоры со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.