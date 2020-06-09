Российский ядерный арсенал представляет новый вызов для НАТО и делает целесообразным проведение оценки возможностей альянса в этой сфере. Об этом директор по ядерной политике НАТО Джессика Кокс написала в статье, опубликованной в журнале NATO Review 8 июня

«Меняют глобальный баланс сил»: Столтенберг назвал РФ и Китай главными угрозами для НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«В силу этого Россия лучше подготовлена к быстрому развертыванию новых стратегических боеголовок на современных развернутых межконтинентальных баллистических ракетах, ракетах на подводных лодках и бомбардировщиках, когда налагающий ограничения новый Договор об СНВ от 2010 года истечет между 2021 и 2026 годами. Это особенно важно, принимая во внимание слабый прогресс в обсуждении нового договора о режиме контроля за стратегическими вооружениями, прежде чем ДСНВ прекратит действие», — написала Кокс.

По ее словам, Россия наряду с гиперзвуковым оружием разрабатывает новые ядерные системы — такие как ядерные крылатые ракеты с ядерными двигателями и беспилотные ядерные подводные торпеды. В связи с этим чиновница НАТО считает, что альянсу необходимо оценить свои собственные возможности в свете этих новых российских систем. Наибольший разрыв, согласно ее данным, между НАТО и Россией наблюдается в области тактических и нестратегических ядерных вооружений.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что 22 июня в Вене состоятся его переговоры со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.