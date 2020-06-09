Единственной избирательной кампанией в Белоруссии, когда не было попыток свергнуть действующую власть и президента Александра Лукашенко путем организации антиконституционного переворота, была кампания 2015 года. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Шпаковский: Как человек, я не желаю Тихановскому зла, но призывать людей к Майдану - опасно © РИА Новости, Владимир Трефилов

Всегда это заканчивалось, к сожалению, очень плачевно как для организаторов этих кампаний, так и для их сторонников, сетует эксперт.

«Мне как политическому обозревателю наблюдать за этим очень неприятно. Это негативно сказывается на имидже нашей страны, это нехорошо с точки зрения политической культуры, и это оттеняет сам факт выборов», — констатировал Шпаковский.

Политолог уверен, что альтернативным кандидатам нужно возвращаться в правовое русло и вести борьбу с учетом фактора выборов, а не фактора площади, потому что «площадь» закончится предсказуемо, и ничего хорошего ни стране, ни этим политикам, ни людям, которых призовут к акциям гражданского неповиновения, это не принесет.