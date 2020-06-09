Российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в формате видеоконференции 9 июня, передает «Звезда»

Саакашвили сравнил подготовку России и Украины к экономическому кризису © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы ощутили в полной мере все влияние кризиса. И с точки зрения финансовых показателей вынуждены были формировать большое количество резервов… Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится [с восстановлением после коронавируса] лучше, чем европейская, чем американская», — сказал он.

По словам Грефа, Сбербанк примерно на 25% снизил объем чистой прибыли и сформировал по сравнению с прошлым годом примерно в три раза большее количество резервов.

Он также добавил, что ожидает снижение ВВП России в текущем году на 4,2-4,5%.