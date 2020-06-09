Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.
«В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам двустороннего взаимодействия на международных площадках, а также координации усилий наших стран в содействии урегулированию региональных конфликтов», — говорится в сообщении.
Кроме того, Вершинин провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по международным делам Дэвидом Куори. Стороны обсудили вопросы урегулирования в Сирии, Ливии и Йемене, а также на палестино-израильском треке в контексте их рассмотрения в СБ ООН.