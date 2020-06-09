Медведев призвал учиться на ошибках США при выстраивании политики РФ в период пандемии
Медведев призвал учиться на ошибках США при выстраивании политики РФ в период пандемии
© РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

«В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам двустороннего взаимодействия на международных площадках, а также координации усилий наших стран в содействии урегулированию региональных конфликтов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Вершинин провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по международным делам Дэвидом Куори. Стороны обсудили вопросы урегулирования в Сирии, Ливии и Йемене, а также на палестино-израильском треке в контексте их рассмотрения в СБ ООН.