Китай политически и экономически ведет себя достаточно агрессивно, по мере роста экономического сотрудничества Пекина и Казахстана эта агрессивность только усилилась. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть © Platon.asia

Эксперт также обратил внимание, что несколько месяцев назад в китайских СМИ прошла информация о том, что территории Казахстана якобы издревле находились в составе Китая и якобы хотят вернуться домой.

«Это не случайно. Это может быть некий зондаж почвы. Китай в любом случае готов к тому, чтобы диктовать нам какие-то условия и мы бы их выполняли», — считает Мамырайымов.

Политолог добавил, что подобная политика Китая вызывает тревогу в казахстанском обществе и во власти, однако власти беспокоятся в первую очередь потому, что не хотят стать марионетками Пекина.