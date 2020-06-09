По его словам, тот же посол Китая в Казахстане стал вести себя как представитель империи в стране, которая находится под ее протекторатом, и стал позволять себе такие высказывания, которые выходят за нормы дипломатического этикета.
Эксперт также обратил внимание, что несколько месяцев назад в китайских СМИ прошла информация о том, что территории Казахстана якобы издревле находились в составе Китая и якобы хотят вернуться домой.
«Это не случайно. Это может быть некий зондаж почвы. Китай в любом случае готов к тому, чтобы диктовать нам какие-то условия и мы бы их выполняли», — считает Мамырайымов.
Политолог добавил, что подобная политика Китая вызывает тревогу в казахстанском обществе и во власти, однако власти беспокоятся в первую очередь потому, что не хотят стать марионетками Пекина.