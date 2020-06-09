Вспыхнувшие в США протесты приводят к нарушению прав большого количества людей. Об этом зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании по вопросу разработки концепции общественной безопасности до 2030 года, передает РИА Новости 9 июня

Кость Бондаренко рассказал, к чему вернутся США из-за массовых протестов © REUTERS, Terray Sylvester заявил он. По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.