Эксперт подчеркнул, что управляемому беспилотнику со скоростью 200 километров в час под силу стереть с лица Земли целый порт, и это еще не все.
«Если такая ракета взорвется под группой авианосцев, то они испарятся. Если такой заряд взорвется в заливе возле Нью-Йорка, то Нью-Йорка не будет или Лос-Анджелеса», — уверен Кедми.
Специалист считает, что это не весь спектр возможностей подводного стратегического оружия, поскольку ударная волна от взрыва заряда может породить в воде цунами высотой в 270-450 метров.
Но наибольшей силы ущерб достигнет, если «Посейдон» пробьет грунт моря или океана и взорвется на глубине 1,5 километра, и тогда цунами поднимется из-за огромного землетрясения в 14-15 баллов, а не ударной волны взрыва, добавил он.