Российский подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» способен уничтожить Нью-Йорк, а цунами или вызванные им землетрясения нанесут еще больший урон цели. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в недавнем эфире Iton-TV

Яков Кедми объяснил, почему глобальному доминированию США в 2020 году точно придет конец © REUTERS, Lindsey Wasson

«Если такая ракета взорвется под группой авианосцев, то они испарятся. Если такой заряд взорвется в заливе возле Нью-Йорка, то Нью-Йорка не будет или Лос-Анджелеса», — уверен Кедми.

Специалист считает, что это не весь спектр возможностей подводного стратегического оружия, поскольку ударная волна от взрыва заряда может породить в воде цунами высотой в 270-450 метров.

Но наибольшей силы ущерб достигнет, если «Посейдон» пробьет грунт моря или океана и взорвется на глубине 1,5 километра, и тогда цунами поднимется из-за огромного землетрясения в 14-15 баллов, а не ударной волны взрыва, добавил он.