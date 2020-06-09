Французскую компанию-производитель молочных продуктов Danone на Украине назвали спонсором терроризма и призвали бойкотировать из-за участия актера Михаила Пореченкова в их рекламе. Об этом 9 июня сообщает «Главред»

Зеленский обозвал Пореченкова и Охлобыстина идиотами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пользователи и просто неравнодушные люди оставили под постом комментарии.

«Даноновцы совсем крышей поехали. Ещё бы Гиркина в рекламе сняли», «Данон, вы обосрались», «Убийца рекламирует йогурты… днище. Йогурты на крови. С сегодняшнего дня фирмы Данон для моей семьи не существует», «Круто. Террорист пьёт йогурт Данон. Пей йогурт Данон — будешь тоже террористом», — пишут люди.