«Количество гневных комментариев от украинских пользователей как на локальной странице компании, так и на ее французской версии активно растет. Украинцы на украинском, русском, французском и английском языках требуют от "Данон" официальных комментариев, обзывают компанию спонсором террористов и массово выступают за бойкот продукции Danone», — говорится в сообщении.
Пользователи и просто неравнодушные люди оставили под постом комментарии.
«Даноновцы совсем крышей поехали. Ещё бы Гиркина в рекламе сняли», «Данон, вы обосрались», «Убийца рекламирует йогурты… днище. Йогурты на крови. С сегодняшнего дня фирмы Данон для моей семьи не существует», «Круто. Террорист пьёт йогурт Данон. Пей йогурт Данон — будешь тоже террористом», — пишут люди.