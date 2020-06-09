В Минске, как и в любой другой столице вроде Москвы или Киева, процент оппозиционных настроений чуть выше, чем в среднем по республике. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политолог Дзермант: Возможен ли украинский сценарий в Белоруссии? — видео ©

Именно в столицах, по его мнению, сосредотачивается фронда, которая критически относится к власти, а также крупная буржуазия, которая хотела бы перераспределения собственности и влияния в свою пользу.

Что же касается других крупных городов, отметил Дзермант, то региональных отличий немного, и электоральные предпочтения католического населения Гродно не оказывают на политику существенного влияния.