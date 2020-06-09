«В Минске, я думаю, 15-20% максимум поддержки оппозиционных кандидатов, который исторически бывал. Сейчас эта пропорция сохраняется. Она может быть чуть меньше, где-то 10-15%. Но это скорее всего так», — констатировал эксперт.
Именно в столицах, по его мнению, сосредотачивается фронда, которая критически относится к власти, а также крупная буржуазия, которая хотела бы перераспределения собственности и влияния в свою пользу.
Что же касается других крупных городов, отметил Дзермант, то региональных отличий немного, и электоральные предпочтения католического населения Гродно не оказывают на политику существенного влияния.