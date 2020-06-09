Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении Руслана Демченко вторым первым замом секретаря СНБО Украины, а также главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Об этом 9 декабря сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента

Зеленский заговорил о губернаторах-сепаратистах и врагах Украины © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool Андрея Ермака. Демченко с июля прошлого года работает советником главы государства. Он занимается вопросами Минского процесса, к решению которых также привлечен Ермак.

Также отмечается, что Демченко во времена президента Виктора Ющенко работал в президентском аппарате.

«Во времена президента Виктора Януковича Демченко занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины. Во внешнеполитическом ведомстве он курировал российское направление и участвовал в подготовке харьковских соглашений. Во времена президента Петра Порошенко Демченко был советником главы государства и работал вместе с ним над документами "первого Минска"», — говорится в сообщении.

Поскольку во времена президентства Януковича Демченко работал первым замом главы МИД Украины, он подпадает под действие закона о люстрации.