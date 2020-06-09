По данным издания, Зеленский принял решение по инициативе главы Офиса президента Андрея Ермака. Демченко с июля прошлого года работает советником главы государства. Он занимается вопросами Минского процесса, к решению которых также привлечен Ермак.
Также отмечается, что Демченко во времена президента Виктора Ющенко работал в президентском аппарате.
«Во времена президента Виктора Януковича Демченко занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины. Во внешнеполитическом ведомстве он курировал российское направление и участвовал в подготовке харьковских соглашений. Во времена президента Петра Порошенко Демченко был советником главы государства и работал вместе с ним над документами "первого Минска"», — говорится в сообщении.
Поскольку во времена президентства Януковича Демченко работал первым замом главы МИД Украины, он подпадает под действие закона о люстрации.