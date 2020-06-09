В новом мире, подчеркнул эксперт, не будет диктата одной страны, поскольку всем государствам придется договариваться между собой.
«Все международные отношения изменятся в зависимости от новой роли, способностей и желаний США. После Второй мировой пришли американцы с большими возможностями, и был план Маршалла. Сегодня американцы в худшем положении», — считает Кедми.
Специалист также отметил, что США за годы претензий на мировое лидерство поставили многие страны в полную зависимость от своего диктата и финансовой помощи.
Но поскольку США показали неспособность справляться с вызовами времени и внутренними проблемами, ситуация для их сателлитов кардинально меняется и не лучшую сторону, добавил он.