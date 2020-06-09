2020 год станет концом американской гегемонии, поскольку США, десятилетиями считавшие себя единственной глобальной державой, не устояли перед пандемией, экономической войной с Китаем и беспорядками на расовой почве. Об этом рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми в недавнем эфире Iton-TV

Они еще и с ядерной бомбой. Кедми о том, почему сегодня ситуация в США гораздо хуже, чем в 1929 году © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Все международные отношения изменятся в зависимости от новой роли, способностей и желаний США. После Второй мировой пришли американцы с большими возможностями, и был план Маршалла. Сегодня американцы в худшем положении», — считает Кедми.

Специалист также отметил, что США за годы претензий на мировое лидерство поставили многие страны в полную зависимость от своего диктата и финансовой помощи.

Но поскольку США показали неспособность справляться с вызовами времени и внутренними проблемами, ситуация для их сателлитов кардинально меняется и не лучшую сторону, добавил он.