Крым открывают для всех россиян

Он уточнил, что с этого дня полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан и отменяется обязательная обсервация по приезде.
«Это важное решение. В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами», — подчеркнул Аксенов.
При этом, уточнил глава региона, обязательная самоизоляции по прибытии сохраняется для иностранных туристов, в том числе гостей из Украины.
Позже он опубликовал новый пост.
«С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий Указ будет опубликован сегодня на портале Правительства РК», — написал глава региона.
По последним данным, в Крыму выявили 457 случаев коронавируса, 324 пациентам удалось вылечиться, жертвами заболевания стали 14 человек.