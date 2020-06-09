Крым открывают для всех россиян

Крым откроется для жителей всех регионов России с 15 июня. Об этом 9 июня сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте»

Крым останется без иностранных туристов в этом курортном сезоне © РИА Новости Крым. Александр Полегенько | РИА Новости Крым. Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

«Это важное решение. В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами», — подчеркнул Аксенов.

При этом, уточнил глава региона, обязательная самоизоляции по прибытии сохраняется для иностранных туристов, в том числе гостей из Украины.

Позже он опубликовал новый пост.

«С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий Указ будет опубликован сегодня на портале Правительства РК», — написал глава региона.

По последним данным, в Крыму выявили 457 случаев коронавируса, 324 пациентам удалось вылечиться, жертвами заболевания стали 14 человек.