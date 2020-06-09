Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с силовиками заявил о возможности появления групп боевиков, которые якобы захотят организовать побоище на площади. Об этом 9 июня сообщает belta.by

По его словам, избирательная кампания перед выборами главы государства проходит с нарушениями, так как некоторые кандидаты считают, что «для достижения цели все средства хороши». Он отметил, что акции протеста проходят по заранее продуманному сценарию.

«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей», — предупредил президент.

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.

Президент также потребовал привлекать к уголовной ответственности тех, кто угрожает чиновникам, силовикам, сотрудникам избиркомов или членам их семей.