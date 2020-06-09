«Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти», — сказал президент.
Он поручил правоохранительным органам обратить особое внимание на угрозы, поступающие в адрес работников ЦИК и их семей, а также других госслужащих.
Сам Лукашенко уже позволял себе неоднозначные высказывания в сторону своих оппонентов. Он сравнил своего соперника Валерия Цепкало и его жену со свиньями.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Официально подготовка к ним началась 8 мая. В данный момент претенденты на пост главы государства занимаются сбором подписей, чтобы получить право регистрации в качестве кандидата.