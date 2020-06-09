Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что многие из его противников на выборах главы государства используют нечистоплотные политические технологии и злоупотребляют правом на митинги. Об этом 9 июня сообщает belta.by

«В образе защитника от России». Эксперты о Лукашенко и выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits сказал президент.

Он поручил правоохранительным органам обратить особое внимание на угрозы, поступающие в адрес работников ЦИК и их семей, а также других госслужащих.

Сам Лукашенко уже позволял себе неоднозначные высказывания в сторону своих оппонентов. Он сравнил своего соперника Валерия Цепкало и его жену со свиньями.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Официально подготовка к ним началась 8 мая. В данный момент претенденты на пост главы государства занимаются сбором подписей, чтобы получить право регистрации в качестве кандидата.